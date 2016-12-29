В центре Москвы в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Движение транспорта, в том числе общественного, будет ограничено на некоторых улицах в центре Москвы в новогоднюю ночь, сообщает в четверг столичное ГИБДД.

"В связи с проведением в Москве праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года, будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного", — говорится в сообщении.

Так, с 15.00 31 декабря и до 05.00 1 января движение будет ограничено по улице Ильинка от площади Ильинских ворот до Биржевой площади.

С 22.00 31 декабря до 05.00 1 января по улицам Тверская (от Пушкинской площади до улицы Моховая), Моховая, Петровка (от площади Петровских ворот до Театрального проезда), Большая Дмитровка (от улицы Моховая до Страстного бульвара), а также Театральному проезду и Рахмановскому переулку, отмечается в сообщении.