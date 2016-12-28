В Москве в канун праздников установили около тысячи елей

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Москве в преддверии новогодних праздников установили почти тысячу елей: 300 из них – высотой до 25 метров и 600 – до 2 метров, заявил в ходе заседания московского правительства заммэра Москвы Петр Бирюков.
Также, по словам заммэра, в городе в новогодние праздники постоянно будут следить за работой всех ТЭЦ и котельных. В усиленном режиме организован контроль за содержанием мест массового пребывания населения, "в первую очередь пешеходных зон и объектов зимнего отдыха".
В случае сильных снегопадов в праздники на уборку готовы выйти до 18 тысяч единиц специальной снегоуборочной техники.
На площадках запуска салютов будут дежурить представители всех служб и организаций.
"Наиболее пристальное внимание уделено новогодним городским елкам и фестивалю "Путешествие в Рождество". Отработаны мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова во всех храмах и церквях", — заключил заммэра.