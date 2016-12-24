Маршрут Санта-Клауса в этом году начался с Камчатки и Магадана

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия стала первой страной, куда заглянул новогодний волшебник Санта-Клаус, начавший в субботу движение по своему рождественскому кругосветному маршруту, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Скриншот страницы сайта noradsanta.org

В субботу Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями. За первые два часа полета он успел раздать более 70 тысяч подарков. Приблизительно в 14.10 мск он посетил первый населенный пункт. Им стал город Елизово в Камчатском крае, затем Санта-Клаус направился в Магадан.

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.