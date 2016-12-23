В Кремле украсят главную новогоднюю елку России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России пройдет в Кремле в пятницу.

Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.

В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз, по данным РИА Новости, новогодняя елка также будет наряжена в ретростиле.

Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.

Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра. Чтобы достичь нужных размеров, ель растет больше 80 лет.

Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде, который заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. За рулем сидел человек в костюме Деда Мороза.

Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле.