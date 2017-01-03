Психологи дали рекомендации, как провести новогодние каникулы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Как грамотно составить план, чтобы успеть за новогодние выходные охватить как можно больше традиционных зимних активностей, и почему не стоит себя ругать за желание провести все праздничные дни в горизонтальном положении, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.

В этом году новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря по 8 января.

"Горизонтальный" отдых

Нужно уметь разделять свои желания от тех, которые были навязаны обществом, считает семейный психолог Ирина Обухова. По ее словам, нет ничего страшного в том, чтобы хотеть провести новогодние праздники, лежа на диване, если этого по-настоящему хочется.

"Каникулы не подразумевают, что нужно себя заставлять что-либо делать. И человек может говорить все что угодно, а сделать то, на что есть реально намерения… Иногда мы хотим одного, а реальная потребность может быть в совершенно другой области", — отметила она.

По словам психолога, когда человек постоянно себе говорит, что хочет после Нового года чем-то заняться, а его настоящее желание заключается в чем-то другом, то он не сможет заставить себя пойти заниматься в тренажерный зал, кататься на лыжах или на коньках.

"Поэтому это не та область, где себя нужно себя заставлять что-то делать, нужно услышать, что на самом деле сейчас важно и в каникулы позволить себе это сделать… Истинная потребность проявляется в том, чего мы сами не ожидаем, например, человеку хочется ничего не делать", — сказала Обухова.

Правильная формулировка



Составляя планы на новогодние каникулы, нужно правильно их формулировать, чтобы они не превращались в обязанности.

"Главное, ради чего имеет смысл планы на выходные осуществлять, – это получение удовольствия и польза в том числе. Поэтому нужно искать ненасильственные пути мотивации и появления желания, то есть не через "надо" или "должен", а больше через "хочется" и "было бы здорово", — рассказал психолог-консультант Илья Шабшин.

Он отметил, что существует несколько приемов, которые позволят в большой долей вероятности выполнить все запланированное. Например, можно договориться пойти на каток или лыжную трассу вместе с друзьями.

"Если человек договорится заранее с группой друзей, то психологически будет уже сложнее от этой идеи отказаться, ее переиграть на какую-то совсем новую", — рассказал Шабшин.

Также он рассказал, что можно воспользоваться приемом визуализации: детально нарисованная в воображении картина усилит желание осуществить все запланированное. Также в плане на день можно совместить несколько событий, например, прогулку в парке и встречу с друзьями, которые рядом с этим парком живут

"Имеет смысл поискать в интернете разные возможности осуществить какую-то идею. Например, разные катки, разные лыжные трассы, и выбрать, что покажется интересным. Подсветка на льду или огромное пространство, иди возможность увидеть каких-то звезд или возможность катания в каком-то интересном месте. Это будет план, который проще всего осуществить", — подытожил Шабшин.