Главный нарколог России рассказал, как пить алкоголь в новогоднюю ночь

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Нужно помнить, что ночью организм "спит", поэтому не полностью перерабатывает выпитый алкоголь, рассказал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, призвав пить в праздник как можно меньше спиртного.

"Очень простые советы — (пить) как можно меньше и как можно реже. И всегда помнить, что ночью организм спит, и ферментативная система спит, и любой алкоголь, который принят в ночное время… не полностью перерабатывается", — сказал Брюн.

Он отметил, что принятие наутро препаратов, содержащих аспирин, раздражает слизистую оболочку желудка, которая уже и так раздражена алкоголем, что может приводить к кровотечениям, гастритам и болевым ощущениям.

"В подавляющем большинстве случаев ничего не нужно делать, и главное – не наслаивать новый алкоголь на непереработанный вчерашний или ночной", — отметил Брюн.

По словам нарколога, стоит помнить, что у полностью здоровых людей полная переработка алкоголя в организме занимает три дня, у страдающих зависимостью – может занимать до трех недель.