Новогодний стол на Украине: с блеском, но без шика

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Новый год для украинцев традиционно является одним из самых затратных праздников, и в этом году, по оценке экспертов, стоимость новогоднего стола вырастет на 10-30%.
Подорожание продуктов
Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что больше всего, согласно статистике, подорожали молочные продукты, а овощи, наоборот подешевели. Сравнение цен приводится за декабрь текущего года по отношению к декабрю 2015 года. В частности, сливочное масло подрожало на 40,1%, творог на 18,6%, сметана на 28,7%, молоко – на 28,1%.
В то же время, согласно данным эксперта, за год более, чем на 7% подешевели сало (на 10,1%) и яйца куриные (на 11,8%). Больше всего за год подешевели овощи — капуста на 64,1%, морковь на 62,1%, лук на 58,5%, свекла на 51,7%, картофель на 13,3%.
Для экономии средств эксперты советуют начать подготовку заранее — заблаговременно купить хранящиеся долго продукты и отслеживать специальные акции торговых сетей.
При этом эксперты называют разные суммы, которые придется потратить на продукты для семьи из двух-трех человек — от 800 до 1,5 тысячи гривен (от 30,4 доллара до 57 долларов) — на основные блюда, без излишеств.
Без икры, но с шубой
В минимальный новогодний стол вошли: мясное блюдо (например, куриные голени запеченные), толченая картошка, традиционные салаты — оливье и сельдь под шубой, нарезка сыра и колбасы, шампанское, бутылка водки, вода, огурцы, помидоры и мандарины.
При этом минимальная зарплата на Украине с 1 декабря составляет 1600 гривен (60,9 долларов), хотя власти пообещали ее повышение в два раза с 1 января 2017 года – до 3200 гривен (121,8 долларов). Таким образом, такой скромный новогодний стол обойдется более чем в треть от минимальный зарплаты украинца.
Красная икра и больше мяса
Стоимость такого стола выше более чем вдвое – 1598 гривен (60,8 долларов), но он получается более разнообразным.
Цены рассчитаны с учетом того же шампанского по акции, икры средней цены — за 190 гривен (7,2 доллара) и 0,5 литра виски также по акции – за 225 гривен (8,5 доллара). При этом алкоголь все равно лидирует по стоимости продуктов на столе.
С блеском, но без шика
Если все продукты взять более высокой ценовой категории, чем в предыдущих вариантах, то такой стол обойдется в 2,683 тысячи гривен (102 доллара).
Таким образом, на новогодний стол в этом году украинцам придется потратить от 700 до 2,7 тысячи гривен (около 26 – 102 доллара), в зависимости от бюджета и собственных предпочтений.
По данным украинских СМИ, средняя зарплата в Киеве — 8-9 тысяч гривен (300-350 долларов).