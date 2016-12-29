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Новогодний досуг

Новогодний стол на Украине: с блеском, но без шика

Тема:
Главное за 29 декабря 2016 года (13)
10:5429.12.2016
(обновлено: 18:06 29.12.2016)
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Салат Оливье. Архивное фото
© Fotolia/ Africa Studio

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Новый год для украинцев традиционно является одним из самых затратных праздников, и в этом году, по оценке экспертов, стоимость новогоднего стола вырастет на 10-30%.

Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
СМИ: Росстат подсчитал стоимость продуктов для новогоднего стола
Эта цифра все же меньше, чем в прошлом году, когда празднование за год выросло в цене на 40-70%, что обусловлено более умеренной инфляцией в стране.

Подорожание продуктов

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что больше всего, согласно статистике, подорожали молочные продукты, а овощи, наоборот подешевели. Сравнение цен приводится за декабрь текущего года по отношению к декабрю 2015 года. В частности, сливочное масло подрожало на 40,1%, творог на 18,6%, сметана на 28,7%, молоко – на 28,1%.

Комната, украшенная к Новому году. Архивное фото
© Fotolia/ Angel_a
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"Социальные" сорта хлеба также выросли в цене: ржаной хлеб подорожал на 7%, а хлеб пшеничный из муки первого сорта — на 4,7%. Более чем на 7% подорожали колбаса варенная первого сорта (на 8,4%), подсолнечное масло (на 11,4%), тушка куриная (на 7,9%), гречневая крупа (на 8,8%).

В то же время, согласно данным эксперта, за год более, чем на 7% подешевели сало (на 10,1%) и яйца куриные (на 11,8%). Больше всего за год подешевели овощи — капуста на 64,1%, морковь на 62,1%, лук на 58,5%, свекла на 51,7%, картофель на 13,3%.

Работа гипермаркета Ашан перед Новым Годом. Архивное фото
© РИА Новости. Марина Маковецкая
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При этом, по данным Дорошенко, чем ближе к новому году, те больше дорожает молочная продукция, мясо, хлеб.

Для экономии средств эксперты советуют начать подготовку заранее — заблаговременно купить хранящиеся долго продукты и отслеживать специальные акции торговых сетей.

При этом эксперты называют разные суммы, которые придется потратить на продукты для семьи из двух-трех человек — от 800 до 1,5 тысячи гривен (от 30,4 доллара до 57 долларов) — на основные блюда, без излишеств.

Донецкий аэропорт. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Корреспондент РИА Новости прошел по магазинам со списком основных блюд, которые традиционно готовят украинцы, и подсчитал стоимость стола в нескольких вариантах – от бюджетного до более изысканного.

Без икры, но с шубой

В минимальный новогодний стол вошли: мясное блюдо (например, куриные голени запеченные), толченая картошка, традиционные салаты — оливье и сельдь под шубой, нарезка сыра и колбасы, шампанское, бутылка водки, вода, огурцы, помидоры и мандарины.

Новогодние подарки. Архивное фото
© Fotolia/ Robert Przybysz
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Стоимость продуктов для этого стола в супермаркетах Киева нижнего и среднего ценового диапазона — приблизительно 698 гривен (26,5 доллара). Самым дорогим является спиртное – бутылка водки 0,5 литра стоит около 70 гривен (2,6 доллара), шампанское по акции — приблизительно столько же, то есть алкоголь обойдется в 140 гривен (5,3 доллара).

При этом минимальная зарплата на Украине с 1 декабря составляет 1600 гривен (60,9 долларов), хотя власти пообещали ее повышение в два раза с 1 января 2017 года – до 3200 гривен (121,8 долларов). Таким образом, такой скромный новогодний стол обойдется более чем в треть от минимальный зарплаты украинца.

Красная икра и больше мяса

Новогодняя елка. Архивное фото
© Fotolia/ bozhdb
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Для более изысканного варианта стола можно взять, например, отбивные из свинины, котлеты и холодец, бутерброды с красной икрой, картофельное пюре, оливье, сельдь под шубой и крабовый салат, маслины, свежие овощи и соленья, нарезку сыра и колбасы, коньяк или виски, шампанское, воду и сок, а также мандарины и конфеты.

Стоимость такого стола выше более чем вдвое – 1598 гривен (60,8 долларов), но он получается более разнообразным.

Цены рассчитаны с учетом того же шампанского по акции, икры средней цены — за 190 гривен (7,2 доллара) и 0,5 литра виски также по акции – за 225 гривен (8,5 доллара). При этом алкоголь все равно лидирует по стоимости продуктов на столе.

С блеском, но без шика

Одна гривна. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Демьянчук
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Третий вариант стола включает в себя более дорогие блюда и деликатесы. Из мясного — телячьи отбивные, и голубцы. На гарнир — картофель, запеченный с грибами, из салатов — оливье, сельдь под шубой и салат с красной рыбой, брокколи и авокадо. Нарезки: свежие овощи (помидоры, огурцы, перец и зелень), сыр, колбаса и мясо, а также бутерброды с икрой и красной рыбой. Также в этом варианте стола соленья (огурцы, помидоры, грибы и маслины), виски, вино, вода, соки, мандарины, бананы, ананас и сладости.

Если все продукты взять более высокой ценовой категории, чем в предыдущих вариантах, то такой стол обойдется в 2,683 тысячи гривен (102 доллара).

Таким образом, на новогодний стол в этом году украинцам придется потратить от 700 до 2,7 тысячи гривен (около 26 – 102 доллара), в зависимости от бюджета и собственных предпочтений.

По данным украинских СМИ, средняя зарплата в Киеве — 8-9 тысяч гривен (300-350 долларов).

Новогодний ужин на раз-два-триНовогодний ужин на раз-два-три
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Новогодний досуг
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14 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • 1921
    350 доллАров средняя зряплата в столице европейской сорокамиллионой страны?Ужас!!!...Тут даже злорадствовать грех.Какие -никакие,а люди всё таки...
    12:32
    29.12.2016
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  • Александр Перов
    Стоимость скромного стола на 3-4 человек составляет на Украине 1500-1700 грн (4-5 тыс руб) , притом, что средняя з.п. по стране в районе 3500-3700 грн (9 тыс. руб.) А еще нужно заплатить за коммунальные услуги, которые без субсидии составляют зимой 2000-2500 грн в среднем (5-6,5 тыс руб) Так что в среднем народ Украины живет на уровне самых депрессивных регионов России, вроде Забайкальского края или Еврейского АО.
    12:15
    29.12.2016
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