СМИ узнали о новогодних планах Владимира Путина и Дмитрия Медведева

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первые лица государства и российские политики встретят новый, 2017 год, по уже сложившейся традиции дома в семейном кругу, пишет газета Известия. Новогодние каникулы они планируют провести в России — с родными и друзьями.
Глава правительства России Дмитрий Медведев проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. На праздничном столе, как рассказал премьер-министр, будут блюда, приготовленные из отечественных продуктов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко наступление 2017 года встретит в родном Санкт-Петербурге.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует все новогодние каникулы провести дома с семьей.