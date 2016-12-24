Более 70% россиян планируют встретить Новый год дома

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Большинство россиян (70%) планируют встретить новый 2017 год дома в кругу близких и родных, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Почти каждый четвертый респондент (21%) хотел бы встретить Новый год в гостях и с друзьями, 3% россиян — за рубежом, вдали от дома, 2% — в доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми, в то время как 2% респондентов планируют встретить его в одиночестве.

Что касается планов на новогодние каникулы, то большинство респондентов (60%) планируют отдохнуть дома, заняться домашними делами запланировали 17% россиян, поехать в гости к родным или знакомым в другой регион РФ — 15%. Есть и те, кто планирует на каникулах продолжать работать (8%).

Согласно исследованию, среди январских праздников, 95% россиян будут отмечать именно Новый год, 58% — православное Рождество 7 января, 47% — Старый Новый год, 39% — крещение, а 2% россиян вообще не будут отмечать никакие праздники.

Опрос проведен 9–12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.