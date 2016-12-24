Более 70% россиян планируют встретить Новый год дома
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Большинство россиян (70%) планируют встретить новый 2017 год дома в кругу близких и родных, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Почти каждый четвертый респондент (21%) хотел бы встретить Новый год в гостях и с друзьями, 3% россиян — за рубежом, вдали от дома, 2% — в доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми, в то время как 2% респондентов планируют встретить его в одиночестве.
Что касается планов на новогодние каникулы, то большинство респондентов (60%) планируют отдохнуть дома, заняться домашними делами запланировали 17% россиян, поехать в гости к родным или знакомым в другой регион РФ — 15%. Есть и те, кто планирует на каникулах продолжать работать (8%).
Согласно исследованию, среди январских праздников, 95% россиян будут отмечать именно Новый год, 58% — православное Рождество 7 января, 47% — Старый Новый год, 39% — крещение, а 2% россиян вообще не будут отмечать никакие праздники.
Опрос проведен 9–12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.