Названы самые бесполезные изобретения 2017 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинги самых бесполезных изобретений, представленных компаниями в 2017 году, сообщает Gizmodo.

Список возглавила "новаторская" соковыжималка Juicero стоимостью 700 долларов. Устройство предназначено для того, чтобы эффективно извлекать жидкость из пакетов с фруктовым пюре, которые поставляет та же компания. Однако пользователи очень скоро заметили, что могут выжимать сок из контейнера руками, то есть без применения дорогостоящего прибора.

На втором месте антирейтинга оказался стартап Bodega, предложивший установить автоматы с различными товарами прямо у дома. В Сети скептически оценили "инновационность" идеи и к тому же обвинили создателей стартапа в выборе названия, оскорбительного для латиноамериканского населения.

Третью строчку заняло "изобретение", помогающее бороться со стрессом на работе. Как отмечает портал, оно представляет собой обычную переносную палатку, которую создатели предлагают устанавливать посреди офиса.

Также в список попали шкаф от MakeSpace, который позиционируют как "облачное" хранилище для вещей, чайник для приготовления "идеального чая", а также маршрутный автобус Lyft Shuttle, который, по сути, ничем не отличается от другого городского транспорта.