МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, пожелал счастья, здоровья, любви и согласия. Видеообращение размещено в субботу на сайте кабинета министров.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся!" — говорится в видеообращении.

Премьер-министр также отметил, что верит, что в наступающем году "осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие".