Дед Мороз получил более трех миллионов писем
19:3429.12.2016
(обновлено: 19:36 29.12.2016)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Дед Мороз по состоянию на 22 декабря получил 3,098 миллиона писем, сообщил РИА Новости сотрудник сайта "Почта Деда Мороза".
Письмо можно отправить "Почтой России" на официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Также дети могут отправить электронное письмо, заполнив специальную форму на сайте ""Почта Деда Мороза".
В пресс-службе "Почты России" сообщили РИА Новости, что ежегодно доставляют в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге миллионы писем и открыток от россиян со всех уголков страны. Для популяризации написания писем компания проводит предновогоднюю акцию, в рамках которой устанавливает в крупных почтовых отделениях специальные ящики для отправки писем "новогоднему волшебнику". В 2016 году перед Новым годом было открыто около 300 таких ящиков в разных регионах России, отметил представитель "Почты".
В главном почтовом отделении Москвы – на Моспочтамте (ул. Мясницкой, 26) — "Почта Деда Мороза" будет принимать письма вплоть до 31 декабря.
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