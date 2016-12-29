Дед Мороз получил более трех миллионов писем

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Дед Мороз по состоянию на 22 декабря получил 3,098 миллиона писем, сообщил РИА Новости сотрудник сайта "Почта Деда Мороза".

Письмо можно отправить "Почтой России" на официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Также дети могут отправить электронное письмо, заполнив специальную форму на сайте ""Почта Деда Мороза".

В пресс-службе "Почты России" сообщили РИА Новости, что ежегодно доставляют в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге миллионы писем и открыток от россиян со всех уголков страны. Для популяризации написания писем компания проводит предновогоднюю акцию, в рамках которой устанавливает в крупных почтовых отделениях специальные ящики для отправки писем "новогоднему волшебнику". В 2016 году перед Новым годом было открыто около 300 таких ящиков в разных регионах России, отметил представитель "Почты".

В главном почтовом отделении Москвы – на Моспочтамте (ул. Мясницкой, 26) — "Почта Деда Мороза" будет принимать письма вплоть до 31 декабря.