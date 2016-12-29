Астролог о 2017 году: укрепление рубля и новые возможности для России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В наступающем 2017 году, году Петуха по восточному календарю, рубль укрепится и для России откроются новые возможности, рассказал РИА Новости астролог Александр Зараев.

"Закончится период спада, будет укрепляться бизнес, будет укрепляться рубль, расширяться какие-то новые возможности для людей бизнеса. Год Петуха – для России это будет благоприятное время, тем более что Юпитер в знаке Весы будет усиливать энергию России как страны Водолея, тоже воздушного (знака – ред.)", — сказал Зараев.

Что ждет Россию в 2017 году

По словам астролога, гороскоп президента РФ Владимира Путина показывает начало нового шести- или 12-летнего цикла. "Кардинальных перемен, что он, допустим, уйдет, будут перевыборы, я не вижу", — сказал Зараев.

Он добавил, что в 2017 году будет благоприятная обстановка для изменений в правительстве. По мнению астролога, перестановки особенно вероятны в первом квартале.

"До середины апреля России придется… больше уделять внимания военным конфронтациям, та же самая Сирия еще там не закончится, возможно, что какие-то будут возникать проблемы на Ближнем Востоке, в частности, в Египте, в странах вроде Израиля, Ирана Ирака. В год Петуха там тоже будут меняться лидеры, и России придется на этом направлении часто демонстрировать военную силу", — рассказал Зараев.

Астролог считает, что в начале следующего года будут успешные попытки укрепления отношений между Россией и США, но этот план не удастся полностью осуществить из-за проблем, которые возникнут у Трампа осенью. По мнению Зараева, у избранного президента США не будут складываться отношения с конгрессом и обществом.

"Там вероятность того, что его реформы, его политика многим не понравится, большая вероятность импичмента или влияния на Трампа, поэтому сами отношения между Россией и Америкой коренным образом изменятся уже после, в конце октября 17 года", — сообщил астролог.

Что будет происходить в мире в 2017 году

Зараев рассказал, что обычно год Обезьяны "готовит" события, которые будут происходить в год Петуха, но в новом году они развиваются в ином направлении.

"Обычно в это время людей ждут перемены в социальной, общественной и политической жизни, достаточно крупные. Как правило, в этот год происходят смены лидеров в разных странах и меняется общая парадигма развития многих этносов", — сказал астролог. Он отметил, что в следующем году люди будут стремиться к законности, социальной справедливости и получат возможность реализовать свои планы.

Зараев добавил, что во второй половине 2017 года в правительствах разных стран будут набирать силу оппозиционные течения, на мировой политической арене появятся новые лидеры.

"В основном, из-за того, что большинство лидеров-политиков в начале 17 года будут заняты собственными амбициозными идеями и планами, и вот поэтому ветер перемен, который будет во второй половине 17 года, как раз откроет дорогу обновляющим силам", — отметил астролог.

По его словам, в 2017 году будут происходить глобальные катаклизмы и серьезные катастрофы. Особенно неблагоприятным Зараев считает время с середины января до середины февраля, с середины марта до середины апреля и с конца июля до 15 августа. "Будут землетрясения и катаклизмы, пожары, авиапроисшествия и так далее. Часто они будут связаны с ошибками… из-за забывчивости людей, нежелания рисковать", — пояснил Зараев.

Что символизирует петух?

Астролог рассказал, что энергия года Петуха способствует переменам, росту активности в сфере бизнеса. В этот период многие смогут проявить свои таланты и смекалку.

"В астрологии все это связано с влиянием Юпитера в знаке Весы. Юпитер в знаке Весы как раз позволяет многим людям легче реализовывать свои собственные планы и легче привлекать к ним людей похожей направленности. Поэтому на Востоке год Петуха символизирует духовное обновление, стремление к совершенствованию, экономическому процветанию", — сказал Зараев.

Он добавил, что следующий год будет особенно благоприятным для людей воздушной и огненной стихии. Рожденные под этими знаками зодиака в год Петуха могут иметь дополнительные преференции и возможность себя проявить.

"В год Петуха будет фифти-фифти, будет и позитивного, и негативного примерно поровну. Но, в целом, год достаточно интересного жизненного плана, когда многие люди почувствуют возможности для духовного роста", — подытожил астролог.