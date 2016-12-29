Астролог о 2017 году: укрепление рубля и новые возможности для России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В наступающем 2017 году, году Петуха по восточному календарю, рубль укрепится и для России откроются новые возможности, рассказал РИА Новости астролог Александр Зараев.
"Закончится период спада, будет укрепляться бизнес, будет укрепляться рубль, расширяться какие-то новые возможности для людей бизнеса. Год Петуха – для России это будет благоприятное время, тем более что Юпитер в знаке Весы будет усиливать энергию России как страны Водолея, тоже воздушного (знака – ред.)", — сказал Зараев.
Что ждет Россию в 2017 году
Он добавил, что в 2017 году будет благоприятная обстановка для изменений в правительстве. По мнению астролога, перестановки особенно вероятны в первом квартале.
"До середины апреля России придется… больше уделять внимания военным конфронтациям, та же самая Сирия еще там не закончится, возможно, что какие-то будут возникать проблемы на Ближнем Востоке, в частности, в Египте, в странах вроде Израиля, Ирана Ирака. В год Петуха там тоже будут меняться лидеры, и России придется на этом направлении часто демонстрировать военную силу", — рассказал Зараев.
"Там вероятность того, что его реформы, его политика многим не понравится, большая вероятность импичмента или влияния на Трампа, поэтому сами отношения между Россией и Америкой коренным образом изменятся уже после, в конце октября 17 года", — сообщил астролог.
Что будет происходить в мире в 2017 году
"Обычно в это время людей ждут перемены в социальной, общественной и политической жизни, достаточно крупные. Как правило, в этот год происходят смены лидеров в разных странах и меняется общая парадигма развития многих этносов", — сказал астролог. Он отметил, что в следующем году люди будут стремиться к законности, социальной справедливости и получат возможность реализовать свои планы.
Зараев добавил, что во второй половине 2017 года в правительствах разных стран будут набирать силу оппозиционные течения, на мировой политической арене появятся новые лидеры.
По его словам, в 2017 году будут происходить глобальные катаклизмы и серьезные катастрофы. Особенно неблагоприятным Зараев считает время с середины января до середины февраля, с середины марта до середины апреля и с конца июля до 15 августа. "Будут землетрясения и катаклизмы, пожары, авиапроисшествия и так далее. Часто они будут связаны с ошибками… из-за забывчивости людей, нежелания рисковать", — пояснил Зараев.
Что символизирует петух?
"В астрологии все это связано с влиянием Юпитера в знаке Весы. Юпитер в знаке Весы как раз позволяет многим людям легче реализовывать свои собственные планы и легче привлекать к ним людей похожей направленности. Поэтому на Востоке год Петуха символизирует духовное обновление, стремление к совершенствованию, экономическому процветанию", — сказал Зараев.
"В год Петуха будет фифти-фифти, будет и позитивного, и негативного примерно поровну. Но, в целом, год достаточно интересного жизненного плана, когда многие люди почувствуют возможности для духовного роста", — подытожил астролог.