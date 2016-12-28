Пегов сообщил о запуске новогоднего поезда в столичном метро

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Екатерина Кованова. В столичной подземке состоялся торжественный запуск от станции "Комсомольская" новогоднего поезда, который в среду начал курсировать по кольцевой линии московского метрополитена, передает корреспондент РИА Новости.

На первый запуск новогоднего состава специально приехали Снегурочка и главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, а также начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Глава метрополитена Москвы поприветствовал первых пассажиров. "Я рад приветствовать вас всех сегодня… на станции "Комсомольская" — мы сегодня запустим праздничный новогодний поезд по кольцевой линии", — сказал Пегов в среду.

Он сообщил, что расписание движения поезда есть в информационном табло кольцевой линии и любой желающий может прокатиться в новогоднем составе. "Это подарок жителям города и гостям столицы… Мы для вас запускали тематические поезда, это уже 10-й тематический поезд", — отметил глава подземки.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, персонажами русских народных сказок Пегов принял участие в награждении победителей конкурса #елочкаМЦК, которые должны были найти новогодние елочки на московском центральном кольце. Также наградами за освещение работы всего транспортного комплекса Москвы были отмечены представители СМИ и оператор Wi-Fi.

Самым маленьким пассажирам метро на торжественно украшенной станции сказочные герои вручили сладости, даря хорошее настроение и улыбки.

Позднее к станции "Комсомольская" прибыл новогодний состав, украшенный снежинками, гирляндами и еловыми веточками.

В начале декабря Пегов рассказал, что станции метро уже начали украшать к Новому году стикерами и праздничными плакатами. Также пассажиры могут получить в подарок поздравительную открытку при пополнении карты "Тройка" с 25 декабря в кассах метрополитена, эту открытку желающие смогут отправить близким и знакомым на стойках "Живое общение".

Как сообщалось ранее, в Новый год метрополитен будет работать круглосуточно.