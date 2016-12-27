Дед Мороз посетил 40 городов и раздал более двух миллионов подарков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга за время своего новогоднего путешествия по стране преподнес более 2 миллионов подарков, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Во вторник главный зимний волшебник страны приехал в Вологду, которая стала предпоследним пунктом в графике в рамках традиционного путешествия — 28 декабря Дед Мороз отправится в Москву.

"За полтора месяца Дед Мороз посетил 40 городов, преодолев тысячи километров пути. В каждом регионе бывал в гостях у многодетных семей, дарил малышам подарки, посещал социальные учреждения", — говорится в сообщении.

Всего за время своего новогоднего путешествия он посетил более 50 социальных учреждений, подарил полторы тонны леденцов и 30 тонн различных подарков.

В Вологде Дед Мороз встретился с многодетными семьями, посетил Дом ребенка №1 и Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2.

"Это путешествие – эстафета добра. Мы массово дарим с помощниками леденцы, сувениры, подарки и просим ребят: принимайте эту эстафету от нас. Не нужно быть богатым, чтобы помогать. Нужно быть богатым духовно, чтобы видеть и слышать малышей и взрослых, которым нужна помощь. И я желаю, чтобы у каждого каждый год был особенным", — сказал Дед Мороз, слова которого приводятся в сообщении.

Он зажег огни на главной новогодней елке в Вологде и поздравил всех жителей города с наступающим праздником.

Вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге в Вологодской области. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, посещают зимний сад, музей ледяных фигур, встречаются с известными сказочными персонажами на "Тропе сказок" и с самим Дедом Морозом.