Санта-Клаус пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Главный рождественской герой, продолжающий свое ежегодное кругосветное путешествие, пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

В этом году Санта по традиции начал свой маршрут с России, посетив Камчатку и Магадан. Другими крупными российскими городами, которые Санта посетил сегодня, стали Челябинск, Пермь, Новосибирск. На данный момент количество подарков, которые Санта-Клаус раздал детям во всем мире за примерно девять часов своего путешествия, почти достигло 2,2 миллиарда.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.