МИА "Россия сегодня" расскажет о трендах журналистики будущего на ММСО-2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Проект МИА "Россия сегодня" и международного детского центра "Артек" — медиакампус для юных журналистов — продолжит свою работу на площадке Московского международного салона образования, который пройдет в одном из павильонов ВДНХ с 18 по 21 апреля. Ежедневно с 15 до 18 часов на стенде "Артек собирает друзей" журналисты и медиаэксперты будут проводить встречи, мастер-классы и круглые столы. О трендах журналистики будущего будут рассказывать медиаменеджеры МИА "Россия сегодня", сотрудники Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), ведущие телеканалов ВГТРК и Рен-ТВ.

Медиакампус МИА "Россия сегодня" открыл свои двери для юных журналистов со всей России в Международном детском центре "Артек" весной прошлого года. На мультимедийной площадке "Артека" дети встречаются со звездами, международными экспертами и политиками. По результатам встреч они готовят эксклюзивные интервью, фото и видеоматериалы. Эксперты международного уровня проводят мастер-классы на темы: как организовать пресс-конференцию; как писать новости, репортажи, лонгриды; как составить грамотно медиаплан; как успешно вести аккаунты в социальных сетях; как снять фоторепортаж. По окончании каждого курса юные журналисты получают сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.

Московский международный салон образования (ММСО) — крупнейшее мероприятие в сфере образования России: открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Салон является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования, площадкой привлечения внимания российского и иностранного бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме государственно-частного партнерства.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.