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Новости агентства

"Россия сегодня" сделала фотопортрет страны

11:4529.11.2017
(обновлено: 12:26 29.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Фотовыставка "Россия. Территория настоящего" медиагруппы "Россия сегодня" открылась в Музее современной истории России (Тверская, 21). Выставка составлена из тематических глав, каждая из которых рассказывает свою историю, — все же вместе эти рассказы, выполненные лауреатами крупнейших фотоконкурсов мира, составляют своеобразный портрет современной России. На фотографиях вековые традиции и их трансформация сегодня, новые технологии по соседству с уникальной природой, ремесла и научные открытия, экстремальный спорт и истории обычных людей. Премьера выставки прошла также и в сети, на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru, читатели которого увидели первую главу — историю об оренбургском пуховом платке. Полностью в интернете проект появится летом, а для посетителей музея экспозиция открыта до 24 декабря в часы работы музея со вторника по воскресенье.

Логотип МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В церемонии открытия принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов Агентства Оксана Олейник.

Говоря о проекте, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: ""Россия. Территория настоящего" представляет зрителю глобальный образ современной страны, воссозданный в многообразии частных историй и судеб. Мы стремились найти визуальное выражение новой России, разрушить стереотипы ее восприятия".

Среди авторов проекта — лауреаты фотографического Оскара, премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки "Россия. Территория настоящего" в Москве. 29 ноября 2017

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Начальник отдела общественно-политических проектов дирекции государственных интернет-проектов МИА Россия сегодня Мария Ферсман с призом в номинации Экология и окружающая среда за специальный проект Год экологии на торжественной церемонии вручения XIV Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет - Премии Рунета 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" взяла премию Рунета
Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

В Москве открылась выставка "Россия. Территория настоящего"
© РИА Новости / Владимир АстапковичВодопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор".Водопад на территории природного парка водопадов Менделиха курорта Роза Хутор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Водопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПилот в экзоскелете компании "ЭкзоАтлет" Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького.Пилот в экзоскелете компании ЭкзоАтлет Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пилот в экзоскелете компании "ЭкзоАтлет" Виталий Данилов на прогулке в ЦПКиО им. Горького.
© РИА Новости / Александр КряжевНовосибирский академический театр оперы и балета на площади имени Ленина в Новосибирске.Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) на площади имени Ленина в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Новосибирский академический театр оперы и балета на площади имени Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей ФилипповТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур".
© РИА Новости / Александр КряжевШаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества "Дух медведя" и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества Дух медведя и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики
© РИА Новости / Александр Кряжев
Шаман ожидает восхода солнца во время великого камлания к 9-летию тэнгрианского общества "Дух медведя" и 90-летнему юбилею образования Тувинской народной республики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПастух наблюдает за выпасом коров абердин-ангусской породы на поле холдинга "АгриВолга" в Ярославской области.Пастух наблюдает за выпасом коров Абердин-ангусской породы на поле холдинга АгриВолга в Ярославской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пастух наблюдает за выпасом коров абердин-ангусской породы на поле холдинга "АгриВолга" в Ярославской области.
© РИА Новости / Константин ЧалабовВыпуск чугуна в домне Новолипецкого металлургического комбината.Выпуск чугуна в домне Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК)
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выпуск чугуна в домне Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Алексей ФилипповСерфинг на побережье Тихого океана в Камчатском крае.Серфинг на побережье Тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфинг на побережье Тихого океана в Камчатском крае.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоСпециалист запускает программу для включения робота в лаборатории университета Иннополис.В лаборатории университета Иннополис. Специалист запускает программу для включения робота
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Специалист запускает программу для включения робота в лаборатории университета Иннополис.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоОформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова.Оформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Оформление интерьера в первом корпусе Технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова.
© РИА Новости / Александр КряжевСпортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.Спортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев
Спортсмены во время гонок в дисциплине курс-рейс в рамках кубка Сибири по зимнему кайтингу на льду водохранилища Новосибирской ГЭС.
© РИА Новости / Владимир ВяткинЛебеди-кликуны в государственном природном комплексном заказнике "Лебединый", Алтайский край.Лебеди-кликуны на Лебедином озере, государственный природный комплексный заказник Лебединый, Алтайский край
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Лебеди-кликуны в государственном природном комплексном заказнике "Лебединый", Алтайский край.
© РИА Новости / Владимир ПесняПлатье, созданное из оренбургских пуховых платков, из коллекции A LA RUSSE Анастасии Романцовой.Платье, созданное из оренбургских пуховых платков. Коллекция A LA RUSSE Anastasia Romantsova
© РИА Новости / Владимир Песня
Платье, созданное из оренбургских пуховых платков, из коллекции A LA RUSSE Анастасии Романцовой.
© РИА Новости / Владимир ПесняФрагмент фасада стадиона "Калининград", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский.Фрагмент фасада Стадиона Калининград, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский
© РИА Новости / Владимир Песня
Фрагмент фасада стадиона "Калининград", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский.
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