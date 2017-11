"Россия сегодня" сделала фотопортрет страны

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Фотовыставка "Россия. Территория настоящего" медиагруппы "Россия сегодня" открылась в Музее современной истории России (Тверская, 21). Выставка составлена из тематических глав, каждая из которых рассказывает свою историю, — все же вместе эти рассказы, выполненные лауреатами крупнейших фотоконкурсов мира, составляют своеобразный портрет современной России. На фотографиях вековые традиции и их трансформация сегодня, новые технологии по соседству с уникальной природой, ремесла и научные открытия, экстремальный спорт и истории обычных людей. Премьера выставки прошла также и в сети, на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru, читатели которого увидели первую главу — историю об оренбургском пуховом платке. Полностью в интернете проект появится летом, а для посетителей музея экспозиция открыта до 24 декабря в часы работы музея со вторника по воскресенье.

В церемонии открытия принял участие генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль и руководитель службы визуальных проектов Агентства Оксана Олейник.

Говоря о проекте, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: ""Россия. Территория настоящего" представляет зрителю глобальный образ современной страны, воссозданный в многообразии частных историй и судеб. Мы стремились найти визуальное выражение новой России, разрушить стереотипы ее восприятия".

Среди авторов проекта — лауреаты фотографического Оскара, премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".