"Россия сегодня" покажет редкие кадры фестиваля молодежи и студентов

Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе Лужники 28 июля 1957 года

Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе Лужники 28 июля 1957 года

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Специально для гостей XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов международное информационное агентство "Россия сегодня" представляет экспозицию, в которую вошли уникальные кадры об истории фестивального движения в России.

Выставка откроется с 14 по 22 октября на главной площадке ВФМС 2017 в Сочи и соберет более 80 фотографий из крупнейшего архива агентства. Редкие кадры расскажут участникам фестиваля об их предшественниках — молодежи из более чем ста стран мира, встретившейся в Москве в 1957 и 1985 годах.

Свидетелями этих событий были фотокорреспонденты Совинформбюро и Агентства печати "Новости", чью славную журналистскую историю продолжает медиагруппа "Россия сегодня" в настоящее время. На архивных снимках запечатлены самые яркие мгновения двух масштабных праздников молодежи — от торжественной церемонии открытия и встречи делегатов в столице СССР до выхваченных из бурного фестивального потока портретов его участников. В 2017 году фестиваль пройдет под знаком сразу двух юбилейных дат — 70 лет с момента основания фестиваля и 60-й годовщины первого фестиваля в СССР.

Вяткин Владимир Юрьевич, специальный корреспондент МИА "Россия сегодня", работал на фестивале 1985 года:

Фестиваль молодежи и студентов 1957 года я видел еще ребенком, но отлично помню этот праздник — тогда многие в Москве впервые увидели иностранцев, это произвело неизгладимое впечатление на советских людей. На ВФМС-1985 я уже был фотокорреспондентом МИА "Россия сегодня" (тогда — АПН) — это была работа без еды и без отдыха, на протяжении двух недель. Ведь тогда еще не было цифровой фотографии, и процесс обработки снимков отнимал гораздо больше времени и сил. Но, несмотря на усталость, я чувствовал постоянную радость и гордость за свою страну. "Мир и дружба", "За гуманизм" — эти советские лозунги вполне актуальны и сейчас, для фестиваля 2017 года. Молодежь всего мира собирается и дружит вопреки всем политическим обстоятельствам, ведь молодость для того и дана, чтобы любить, дружить и радоваться. Это настоящий праздник.

Кавер Юрий Анатольевич, экс-фотокорреспондент АПН, (МИА "Россия сегодня"), снимал фестиваль 1957 года:Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года стал поворотной точкой в моей жизни — с него началась карьера фотокорреспондента, о которой я не мог и мечтать. Тогда, в 1957-м году я был просто фотолюбителем. Нас с другими комсомольцами пригласили на открытие фестиваля, на восточную трибуну, чтобы мы из флагов делали различные композиции. Этобыло невероятно красиво и радостно, и конечно же, фотоаппарат у меня был с собой. И вдруг я увидел корзину с белыми голубями, которых по сценарию нужно было отпускать в небо. Мы схватили их и решительно направились на поле, в самую гущу событий — оттуда я снимал все открытие! Один из снимков занял первое место на конкурсе, был напечатан в журнале "Советское фото", и стал известен на весь мир. После этого я стал серьезно заниматься фотографией, и через несколько лет меня пригласили работать корреспондентом в АПН — так сбылась моя мечта.

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