Социальный навигатор опубликовал ТОП-500 лучших школ России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ежегодный перечень 500 лучших школ России опубликован проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". В перечень вошли школы, показавшие наиболее высокие результаты по итогам ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. В этом году в перечень попали школы из всех регионов России, оценивались также и сельские школы, в том числе с Дальнего Востока и из Чукотки. В 2017 году увеличилось число сельских школ, вошедших в него.
Руководитель проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") Наталья Тюрина:
Директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, отметил что рейтинг в первую очередь важен для тех школ, которые стремятся туда войти:
"Рейтинг дает возможность каждой школе найти аналогичную себе школу по условиям, по географическому положению, но добившуюся более высоких результатов, и позаимствовать у нее лучшие практики и подходы. Я уверен, что наблюдаемый нами рост результатов школ в целом, в том числе, связан с тиражированием опыта лучших школ. Ведь сейчас, в связи с повышением зарплат учителям и улучшением материально-технических условий в образовательных учреждениях, у школ России появилась реальная возможность добиться успеха. И лидеры нашего рейтинга становятся для остальных школ "методическими маяками" на этом пути".
Перечень "Топ 500 лучших школ России" подгоитовлен Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ.
"Социальный навигатор" — проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект становился лауреатом престижных премий России — "Премии Рунета" и Национальной программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 и 2016 гг.
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