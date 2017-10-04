Социальный навигатор опубликовал ТОП-500 лучших школ России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ежегодный перечень 500 лучших школ России опубликован проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". В перечень вошли школы, показавшие наиболее высокие результаты по итогам ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. В этом году в перечень попали школы из всех регионов России, оценивались также и сельские школы, в том числе с Дальнего Востока и из Чукотки. В 2017 году увеличилось число сельских школ, вошедших в него.

Руководитель проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") Наталья Тюрина:

"На ТОП-500 лучших школ России "Социального навигатора" и Московского центра непрерывного математического образования вот уже пять лет ориентируются родители при выборе школы для своего ребенка. Исследование на ресурсе "Социальный навигатор" не просто называет лучших - оно демонстрирует наиболее успешные практики и формирует векторы развития школ. Особенно я хотела бы отметить Республику Татарстан, Самарскую, Московскую, Кировскую, Липецкую области, Москву и Санкт-Петербург. За их успехом стоит большая системная работа по поддержке школ и воспитанию талантливых и мотивированных школьников".

Директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, отметил что рейтинг в первую очередь важен для тех школ, которые стремятся туда войти:

"Рейтинг дает возможность каждой школе найти аналогичную себе школу по условиям, по географическому положению, но добившуюся более высоких результатов, и позаимствовать у нее лучшие практики и подходы. Я уверен, что наблюдаемый нами рост результатов школ в целом, в том числе, связан с тиражированием опыта лучших школ. Ведь сейчас, в связи с повышением зарплат учителям и улучшением материально-технических условий в образовательных учреждениях, у школ России появилась реальная возможность добиться успеха. И лидеры нашего рейтинга становятся для остальных школ "методическими маяками" на этом пути".

Лучшие школы России — это ежегодный перечень лучших образовательных организаций России, который составляется с 2013 года. Начиная с 2015 г. оценка вклада общеобразовательной организации в качественное образование определяется по результатам ОГЭ и по результатам олимпиад. Вхождение в перечень означает высокую степень подготовленности учащихся к продолжению обучения. Более подробно с методикой формирования перечней лучших школ можно ознакомится по ссылке

Перечень "Топ 500 лучших школ России" подгоитовлен Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ.

"Социальный навигатор" — проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект становился лауреатом престижных премий России — "Премии Рунета" и Национальной программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 и 2016 гг.

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