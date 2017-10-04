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Новости агентства

Социальный навигатор опубликовал ТОП-500 лучших школ России

13:4304.10.2017
(обновлено: 13:45 04.10.2017)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУченики лицея на занятии по математикеУченики лицея на занятии по математике
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ежегодный перечень  500 лучших школ России опубликован проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". В перечень  вошли школы, показавшие наиболее высокие результаты по итогам ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. В этом году в перечень  попали школы из всех регионов России, оценивались также и сельские школы, в том числе с Дальнего Востока и из Чукотки. В 2017 году увеличилось число сельских школ, вошедших в него.

Руководитель проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") Наталья Тюрина:

Дети на уроке в школе
© Fotolia / Photographee.eu
Лучшие школы, обеспечивающие высокий уровень профильной подготовки
"На ТОП-500 лучших школ России  "Социального навигатора" и Московского центра непрерывного математического образования вот уже пять лет ориентируются родители при выборе школы для своего ребенка. Исследование на ресурсе "Социальный навигатор" не просто называет лучших  - оно демонстрирует наиболее успешные практики и формирует векторы развития школ.  Особенно я хотела бы отметить Республику Татарстан, Самарскую, Московскую, Кировскую, Липецкую области, Москву и Санкт-Петербург. За их успехом стоит большая системная работа по поддержке школ и воспитанию талантливых и мотивированных школьников".

Директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, отметил что рейтинг в первую очередь важен для тех школ, которые стремятся туда войти:

"Рейтинг дает возможность каждой школе найти аналогичную себе школу по условиям, по географическому положению, но добившуюся более высоких результатов, и позаимствовать у нее лучшие практики и подходы. Я уверен, что наблюдаемый нами рост результатов школ в целом, в том числе, связан с тиражированием опыта лучших школ. Ведь сейчас, в связи с повышением зарплат учителям и улучшением материально-технических условий в образовательных учреждениях, у школ России появилась реальная возможность добиться успеха. И лидеры нашего рейтинга становятся для остальных школ "методическими маяками" на этом пути".

Урок математики. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Российские школы перейдут на двухсменное обучение в ближайшие три года
Лучшие школы России — это ежегодный перечень лучших образовательных организаций России, который составляется с 2013 года. Начиная с 2015 г. оценка вклада общеобразовательной организации в качественное образование определяется по результатам ОГЭ и по результатам олимпиад. Вхождение в перечень означает высокую степень подготовленности учащихся к продолжению обучения. Более подробно с методикой формирования перечней лучших школ можно ознакомится по ссылке.

Перечень "Топ 500 лучших школ России" подгоитовлен  Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ.

"Социальный навигатор" — проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект становился лауреатом престижных премий России — "Премии Рунета" и Национальной программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 и 2016 гг.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

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