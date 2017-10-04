Лучшие школы России-2017

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году.