Космонавт Рязанский ждет вопросы читателей РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Задать свой вопрос космонавтам на МКС может любой пользователь Рунета с 26 сентября по 1 октября 2017 года. Вопрос нужно разместить на странице аккаунта "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" в ВК, предварительно на него подписавшись. Три самых интересных вопроса, выбранных известным российским летчиком-космонавтом, выпускником МГУ, Героем РФ Сергеем Рязанским, будут заданы космонавту во время сеанса прямой связи "Москва-МКС" на Всероссийском фестивале науки NAUKA0+.

Следить за сеансом космической связи можно будет 7 октября на фестивале " NAUKA0+" в МГУ им. М.В. Ломоносова или в том же аккаунте "РИА Новости" в ВК, о времени сеанса будет сообщено дополнительно — следите за новостями конкурса в ВК. Акцию по сбору вопросов "Задай вопрос космонавту МКС" проводит медиагруппа "Россия сегодня" — Генеральный информационный партнер Всероссийского фестиваля науки, при участии ГК Роскосмос.

Космонавт Сергей Рязанский приглашает пользователей соцсетей посетить сеанс прямой связи "Москва-МКС": "Прямые включения с МКС и личные встречи с теми, кто там побывал, как ничто другое приближает молодых ребят к космосу, который до этого они видели только в кино. Он обретает для них реальные очертания и уже не кажется таким уж недостижимым. Они начинают верить, что все возможно, нужно только желание, стремление и упорство. Во время таких бесед я ясно вижу, как у моих юных собеседников глаза загораются мечтой о космосе. Это бальзам на душу, это самая ценная отдача, это то, ради чего я буду возвращаться сюда снова и снова".

© Фото : пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки Космонавт Сергей Рязанский © Фото : пресс-служба Всероссийского Фестиваля науки Космонавт Сергей Рязанский

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA0+

Телемост "Москва-МКС" будет проходить на VII Всероссийском Фестивале науки NAUKA0+" в Москве, в Шуваловском корпусе МГУ. На связь с Москвой выйдет российский ученый-космонавт, командир экипажа длительной экспедиции МКС-52/53 ТПК "Союз МС-05", герой России Сергей Рязанский. Впервые в истории российской космонавтики полетом руководит ученый. Экипаж МКС под его руководством проводит эксперименты в области медицины и физики на борту станции.

В октябре 2017 года в 80 регионах России пройдет VII Всероссийский Фестиваль науки. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы (Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства) и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Главная тема Фестиваля науки 2017 года — Большие Данные.

В программе: лекции Нобелевских лауреатов, лауреатов государственной премий РФ, именитых российских и зарубежных учёных, увлекательные научные шоу, научные дискуссии о будущем человечества, мировая премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, телемосты с МКС, Антарктической станцией, ЦЕРН и многое другое. Программа Фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и в этом году включает в себя почти 2000 уникальных мероприятий.

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ пройдет в Москве с 6 по 8 октября 2017 г. в МГУ, Экспоцентре, ведущих вузах, музеях, научных центрах и ещё 90 площадках.

Центральные региональные площадки VII Всероссийского Фестиваля науки NAUKA0+: Салехард: 30 сентября — 1 октября; Самара: 6 — 8 октября; Владивосток: 27 — 27 октября; Красноярск: 1 — 3 декабря.

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