Агентство "Р-Спорт" стало самым цитируемым спортивным медиа в 2016 году

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Агентство "Р-Спорт" стало самым цитируемым медиаресурсом спортивной отрасли в 2016 году, следует из рейтинга, подготовленного компанией "Медиалогия".

Индекс цитируемости "Р-Спорт" (rsport.ru) в 2016 году за период с 1 января по 31 декабря составил 26 374,26. Агентство "Р-Спорт" не уступает лидирующих позиций в рейтинге цитируемости "Медиалогии" с 2012 года.

Индекс цитируемости — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Индекс рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 37 200 открытых источников. Рейтинги публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.

"Р-Спорт" — ведущее агентство спортивных новостей в России. Агентство входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". "Р-Спорт" освещает важнейшие спортивные события в мире футбола, хоккея, фигурного катания, биатлона, тенниса, автоспорта и других видов. Основой работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости, интервью, аналитические материалы) и мультимедийного контента (фотографии, инфографика). Российское информационное агентство "Р-Спорт" являлось хост-агентством XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. "Р-Спорт" — лауреат престижных российских премий: премия Рунета (2012 год), премии "Спортивный Парнас" (2013 год) и другие.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. "Р-Спорт" в составе МИА "Россия сегодня" входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.