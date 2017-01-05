В Москве объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте ГУМЧС по Москве.
По данным ведомства, в столицу придут метель, снегопад, усиление ветра с порывами, которые могут достигать 12-17 метров в секунду
В ГУМЧС также предупреждают, что в этот период возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев и затруднение движения автомобилей.
В ведомстве рекомендуют жителям столицы не ходить вблизи рекламных щитов и шатких строений, кроме того водителям советуют соблюдать скоростной режим.