В Москве объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте ГУМЧС по Москве.

По данным ведомства, в столицу придут метель, снегопад, усиление ветра с порывами, которые могут достигать 12-17 метров в секунду

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" ближайшие 1-3 часа с сохранением на ночь и утро до 11.00 5 января 2017 по Московской области и городу Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС также предупреждают, что в этот период возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев и затруднение движения автомобилей.

В ведомстве рекомендуют жителям столицы не ходить вблизи рекламных щитов и шатких строений, кроме того водителям советуют соблюдать скоростной режим.

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