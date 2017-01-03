МЧС развернуло полевые кухни в местах массового отдыха в 8 округах Москвы

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. МЧС развернуло полевые кухни в местах массового отдыха в восьми из 12 округов Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка ведомства.

"В целях обеспечения безопасности спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории столицы, Главное управление МЧС России по Москве разворачивает полевые кухни. В настоящий момент кухни развернуты в восьми округах Москвы. В течение следующего дня их размещение планируется на территории всех округов", — сказали в пресс-службе.

Развернутые в настоящий момент кухни расположены в местах массовых гуляний гостей и жителей Москвы. "В парках, на лыжных трассах, ледяных горках и везде, где люди отдыхают с семьями и друзьями, сотрудники МЧС предлагают вкусный горячий чай, приготовленный на древесных углях. Так, согреться в новогодние праздники уже могут гости парков на ВДНХ, в Кузьминках, Измайловском, Парке Горького, на Поклонной горе и в других популярных местах отдыха москвичей", — добавили в пресс-службе.

Он отметил, что 4 января совместно с департаментом социальной защиты полевые кухни будут развернуты в пунктах по оказанию круглосуточной срочной социальной помощи. "В случае резкого понижения температуры и ухудшения погодных условий кухни будут развернуты на автомобильных дорогах в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы", — заключили в пресс-службе.

Во вторник МЧС предупредило о резком похолодании в столице: в ночь на среду температура опустится до минус 17 градусов.