В Москве парковка будет бесплатной в новогодние праздники

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В новогодние каникулы с 1 по 8 января в Москве не будут взимать плату за парковку.
"Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства будет бесплатной для всех автомобилистов", — сообщил ранее руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
При необходимости осуществления грузовых перевозок во время новогодних праздничных дней необходимо заблаговременно подать заявку исключительно в электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru). В случае одобрения запроса, власти города рекомендуют проверять сведения об оформленных пропусках на официальном сайте департамента транспорта.