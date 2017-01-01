В Москве парковка будет бесплатной в новогодние праздники

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В новогодние каникулы с 1 по 8 января в Москве не будут взимать плату за парковку.

"Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства будет бесплатной для всех автомобилистов", — сообщил ранее руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

В эти дни также будет приостановлена выдача пропусков для въезда грузовиков в центр города, об этом водителям большегрузных автомобилей придется позаботиться заранее.

При необходимости осуществления грузовых перевозок во время новогодних праздничных дней необходимо заблаговременно подать заявку исключительно в электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru). В случае одобрения запроса, власти города рекомендуют проверять сведения об оформленных пропусках на официальном сайте департамента транспорта.

Движение в дневное время в центральной части города, ограниченной Третьим транспортным кольцом и по ТТК, запрещено для въезда грузового автотранспорта грузоподъемностью более одной тонны. Для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой — более 12 тонн запрещены въезд и движение в дневное время по территории города Москвы, ограниченной МКАД, и по МКАД. Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей.