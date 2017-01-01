Стоимость поездки в общественном транспорте Москвы частично увеличится

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы частично увеличится с 1 января 2017 года, при этом все льготы сохранятся, а пользователи PayPass получат скидку.

Так, покупка билета на одну поездку в любом виде общественного транспорта увеличится на 5 рублей до 55 рублей.

Одна поездка по карте "Тройка" обойдется в 35 рублей вместо 32 рублей за проход в метро и 31 рубля на наземном транспорте. Тариф "90 минут", который подразумевает проезд с пересадками, увеличится на 5 рублей до 54 рублей.

При этом стоимость тарифов на безлимитные билеты не изменится.

Льготные категории граждан сохранят свои преимущества при оплате проезда. Так, скидка для студентов и школьников в 2017 году по-прежнему составит 75% относительно базового тарифа, но проездной на месяц вырастет до 15 рублей. Проезд для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей останется бесплатным.

Стоимость одной поездки снизится на 10 рублей для пассажиров, которые при проходе через турникет оплачивают проезд банковскими картами с технологиями PayPass/PayWave или телефонами с поддержкой NFC-соединения и Apple Pay.

С начала 2017 года из продажи исчезают билеты "ТАТ" на 90 и 365 дней, "ТАТ" на одну поездку между зонами А и Б и "ТАТ"-пригородный. При этом стоимость билета "ТАТ" на 60 поездок увеличится с 1000 до 1150 рублей, а на 30 дней — с 970 до 1040 рублей.

Ранее московские перевозчики просили о повышении тарифов до 15,5% из-за роста цен на электричество, топливо, новые комплектующие, однако в столичном департаменте рассказали, что в следующем году власти окажут помощь предприятиям, на что в бюджете города заложены субсидии суммой 90 миллиардов рублей. Это, по прогнозам департамента, сдержит рост тарифов.