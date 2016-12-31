В новогоднюю ночь Москву ожидают оттепель и слабые осадки
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сырая и пасмурная погода с положительной температурой и мокрым снегом ожидает Москву в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"В новогоднюю ночь ожидается пасмурная и сырая погода, оттепельная, с ветрами. Температура воздуха — от 0 до +2 градусов, ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду", — сказал специалист центра.
Как отметили в "Фобосе", в первый день нового года ситуация особенно не изменится: оттепельная погода, облачно, небольшие осадки в виде слабого мокрого снега, дождя и мороси, возможна гололедица. В Москве днем +2…+4 градуса, по области от 0 до +5 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Москве >>
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.