В новогоднюю ночь Москву ожидают оттепель и слабые осадки

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сырая и пасмурная погода с положительной температурой и мокрым снегом ожидает Москву в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

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"В новогоднюю ночь ожидается пасмурная и сырая погода, оттепельная, с ветрами. Температура воздуха — от 0 до +2 градусов, ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду", — сказал специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", в первый день нового года ситуация особенно не изменится: оттепельная погода, облачно, небольшие осадки в виде слабого мокрого снега, дождя и мороси, возможна гололедица. В Москве днем +2…+4 градуса, по области от 0 до +5 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду.

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