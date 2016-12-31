Московское метро впервые будет работать круглосуточно на Новый год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Московский метрополитен впервые в своей истории будет перевозить пассажиров в новогоднюю ночь. Для пассажиров, которые окажутся в вагонах или на станции в канун праздника, прозвучит прямая аудиотрансляция поздравления президента.

Круглосуточная работа метро в ночь на 1 января стала возможной благодаря модернизации систем метрополитена, а также масштабным работам по благоустройству.

Максимальный интервал движения поездов в ночное время составит 10 минут.

Также в праздничную ночь круглосуточно будет работать Московское центральное кольцо (МЦК).

"В новогоднюю ночь "Ласточки" устроят на МЦК настоящий праздничный хоровод и будут кружить для пассажиров всю ночь. Интервал между поездами составит 12 минут. Надеемся, теперь москвичам и гостям столицы будет легче встретиться с друзьями, добраться до близких и родных", — рассказал представитель МЦК.

Городской наземный транспорт в Москве будет курсировать в новогоднюю ночь на более чем 150 маршрутах.