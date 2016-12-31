В Новый год вход на Красную площадь ограничат для посетителей

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничат для посетителей, пройти на неё можно будет только по пригласительным билетам — на главной площади страны во время праздника будут проходить телевизионные съемки праздничного концерта.

Как ранее сообщил РИА Новости Владимир Черников — руководитель московского департамента региональной безопасности, перекрытие Красной площади планируется в субботу, 31 декабря в 15.00. Откроют площадь на следующий день, 1 января, однако точное время открытия пока неизвестно.

Так, в ночь с субботы на воскресенье Красная площадь превратится в грандиозную новогоднюю площадку. Здесь будут проходить съёмки концерта, прямую трансляцию которого будет вести телеканал "ТВ Центр".

Новый год в прямом эфире

Праздничное настроение телеканал "ТВ Центр" начнет создавать еще с утра 31 декабря, но главное в развлекательной программе начнется в 23.00, когда стартует "Новый год в прямом эфире".

Российские артисты исполнят свои хиты, а гости праздника и телезрители смогут подпевать Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили, Валерию Сюткину, Валерии и другим, как обещают организаторы. При этом прямая трансляция будет идти не только с главной площади страны, но и с ВДНХ, из Парка Горького, Сокольников и Тверской — журналисты канала не только расскажут, но и покажут, как встречают Новый год москвичи и гости столицы.

Праздничная программа ненадолго прервется для традиционного новогоднего поздравления мэра Москвы Сергея Собянина и новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

В прошлом году Красная площадь в новогоднюю ночь также была закрыта для посетителей, на ней проходили съемки "Голубого огонька".