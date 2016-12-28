Открыта горячая линия по незаконной продаже спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Московский Роспотребнадзор открыл горячую линию по фактам незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве организует горячую линию для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции с 28 декабря 2016 года по 27 января 2017 года", — говорится в сообщении, размещенном на сайте московского Роспотребнадзора.

Обращения граждан принимаются по телефону: 8 (495) 687-00-46 с 09.00 до 18.00, в том числе в выходные дни, новогодние и рождественские праздники. Кроме того, обращение, жалобу, предложения можно направить по электронной почте: uprav@77.rospotrebnadzor.ru.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.