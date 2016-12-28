Наземный транспорт в Москве в Новый год будет работать по 153 маршрутам

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Городской транспорт в Москве будет курсировать в новогоднюю ночь на более чем 150 маршрутах, заявил в ходе заседания столичного правительства руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В новогоднюю ночь наземный транспорт будет работать круглосуточно по 153 наиболее востребованным маршрутам", — сказал он.

Ликсутов пояснил, что в праздничную ночь будет работать контакт-центр "Московский транспорт" для обеспечения взаимодействия с гражданами при необходимости.

"Любая информация о работе любых видов городского транспорта, о работе официальных стоянок — различная информация будет доступна без ограничений", — сказал он.

Ранее сообщалось, что впервые в этом году в новогоднюю ночь для пассажиров не закроется Московский метрополитен. Для горожан, которые окажутся в канун праздника в вагоне или на станции, прозвучит аудиотрансляция поздравления президента. Максимальный интервал в движении поездов составит 10 минут. Также в эту ночь будет работать Московское центральное кольцо, "Ласточки" будут ходить каждые 12 минут.