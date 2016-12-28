В Москве приостановили продажу спиртосодержащей непищевой продукции

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена в Москве на 30 дней, сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на соответствующее постановление Роспотребнадзора.

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить продажу спиртосодержащей непищевой продукции, которая содержит более 25 процентов этилового спирта. Ограничения установлены с 26 декабря и будут действовать в течение 30 дней", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное ограничение не касается лекарственных препаратов, парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, с 26 декабря приостанавливается сроком на 30 дней продажа спиртосодержащей продукции бытового назначения. В связи с этим региональным управлениям Роспотребнадзора поручено усилить контроль за оборотом пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции, увеличить охват лабораторным контролем.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в середине декабря. По последним данным, погибли 77 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.