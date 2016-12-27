После избиения москвича, снявшего картонку с номера BMW, возбудили дело

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью" после избиения москвича, пытавшегося снять картонку с номера автомобиля BMW, чтобы зафиксировать факт нарушения ПДД, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Москве Александр Князев.

Инцидент произошел 22 декабря. По словам адвоката пострадавшего Илона Цилюрик, несколько человек избили ее подзащитного Артура Бойко возле ресторана Village Kitchen в центре столицы, когда мужчина решил снять картонку с госномера одной из машин и сфотографировать. В результате Бойко сломали нос.

После драки мужчина попытался вызвать полицию, но нападавшие отобрали у него телефон и не пустили в кафе. По словам адвоката, ее подзащитный смог сообщить о случившемся только из дома. Позднее телефон Бойко нашли, однако он был сломан. Цирюлик добавила, что как минимум один из злоумышленников вышел из Village Kitchen, поэтому его можно найти по видеозаписи.