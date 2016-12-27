Сувенирными магазинами в метро Москвы воспользовались около 300 пассажиров

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Более 300 пассажиров приобрели сувенирную продукцию Московского метрополитена на стойках "Живое общение", сообщил журналистам первый заместитель начальника московского метро Роман Латыпов.
При создании магазинов в Москве ориентировались на опыт многих стран, например, Гонконга. В лавках продаются канцтовары – ручки, ластики, наборы карандашей, ежедневники, всегда актуальные термокружки, флешки, зарядные устройства и чехлы для смартфонов, а также карты "Тройка" в новом инновационном формате в виде брелка.
"Сейчас здесь представлены более 90 наименований продукции. При этом у нас уже есть идеи того, как расширить ассортимент до 150 единиц. Будем дальше расширять ассортимент исходя из потребностей пассажиров", — добавил он.
В феврале 2017 года в Москве на станции "Маяковская" запланировано открытие флагманского магазина, где пассажиры смогут купить все сувениры с символикой "Московского транспорта".