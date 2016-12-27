Сувенирными магазинами в метро Москвы воспользовались около 300 пассажиров

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Более 300 пассажиров приобрели сувенирную продукцию Московского метрополитена на стойках "Живое общение", сообщил журналистам первый заместитель начальника московского метро Роман Латыпов.

"Несколько дней назад на четырех информационных стойках "Живое общение" московского метрополитена мы открыли небольшие сувенирные магазины, один из них на станции "Арбатская". Остальные три магазина находятся на станции "Пушкинская", "Павелецкая" и "Площадь Революции". Официально мы еще об открытии стоек не объявляли, но при этом мы уже видим, что более 300 пассажиров воспользовались их услугами без объявлений, без широкой рекламы", — рассказал Латыпов.

При создании магазинов в Москве ориентировались на опыт многих стран, например, Гонконга. В лавках продаются канцтовары – ручки, ластики, наборы карандашей, ежедневники, всегда актуальные термокружки, флешки, зарядные устройства и чехлы для смартфонов, а также карты "Тройка" в новом инновационном формате в виде брелка.

"Сейчас здесь представлены более 90 наименований продукции. При этом у нас уже есть идеи того, как расширить ассортимент до 150 единиц. Будем дальше расширять ассортимент исходя из потребностей пассажиров", — добавил он.

В феврале 2017 года в Москве на станции "Маяковская" запланировано открытие флагманского магазина, где пассажиры смогут купить все сувениры с символикой "Московского транспорта".