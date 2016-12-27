Москвичей в ближайшие часы ожидают мокрый снег, ветер и гололед

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жителей Москвы в ближайшие часы ожидают мокрый снег, усиленный ветер и местами гололед, сообщает столичное МЧС.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 11 часов 27 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, гололедица, усиление ветра с порывами 12-17 м/с", — говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и рекламных щитов, частичный повал деревьев, а также затруднение движения транспорта и увеличение количества случаев травматизма населения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует не приближаться к рекламным щитам и шатким строениям, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.