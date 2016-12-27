Москвичей в ближайшие часы ожидают мокрый снег, ветер и гололед

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жителей Москвы в ближайшие часы ожидают мокрый снег, усиленный ветер и местами гололед, сообщает столичное МЧС.
Ведомство предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и рекламных щитов, частичный повал деревьев, а также затруднение движения транспорта и увеличение количества случаев травматизма населения.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует не приближаться к рекламным щитам и шатким строениям, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.