В Москве три улицы назовут в память о князьях Борисе и Глебе

МОСКВА, 26 дек — РИА Недвижимость. Три улицы в новой Москве назовут в память о древнерусских князьях Борисе и Глебе, канонизированных Русской православной церковью в качестве мучеников-страстотерпцев, сообщается на сайте столичной мэрии.

В поселении Новофедоровском появится Борисоглебская Слобода. Соседним улицам будут присвоены названия, которые отсылают к истории семьи князей. Одна из них станет Вышгородской — в память о месте захоронения Бориса и Глеба. Улицу неподалеку назовут Десятинной — в честь одноименной церкви, в которой был похоронен отец братьев князь Владимир — креститель Руси, который также причислен к лику православных святых, говорится в сообщении.

Борис и Глеб были убиты в 1015 году в ходе междоусобной борьбы за великокняжеский Киевский престол. Оба князя приняли мученическую смерть и были первыми на Руси причислены к лику святых. Их почитают как заступников Русской земли.

Городская комиссия по наименованиям также одобрила названия еще восьми улиц, сообщается в материалах мэрии.

Как уточняется в них, в новой Москве появятся: улица Генерала Донскова, улица Русинская Роща, улица Евгения Родионова, улица Сатинская аллея, улица Колобенка, улица Михаила Кондакова, улица Анны Воиновой, улица Василия Бутурлина.