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В Москве три улицы назовут в память о князьях Борисе и Глебе

10:0326.12.2016
(обновлено: 12:10 26.12.2016)
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Вид на центр Москвы с крыши самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни Око. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 дек — РИА Недвижимость. Три улицы в новой Москве назовут в память о древнерусских князьях Борисе и Глебе, канонизированных Русской православной церковью в качестве мучеников-страстотерпцев, сообщается на сайте столичной мэрии.

Русский график и театральный художник Иван Билибин среди художников и портных, выполнивших по его эскизам костюмы и маски к балету Жар-птица. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
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В Москве появятся улицы в честь художников Куинджи и Билибина
В поселении Новофедоровском появится Борисоглебская Слобода. Соседним улицам будут присвоены названия, которые отсылают к истории семьи князей. Одна из них станет Вышгородской — в память о месте захоронения Бориса и Глеба. Улицу неподалеку назовут Десятинной — в честь одноименной церкви, в которой был похоронен отец братьев князь Владимир — креститель Руси, который также причислен к лику православных святых, говорится в сообщении.

Борис и Глеб были убиты в 1015 году в ходе междоусобной борьбы за великокняжеский Киевский престол. Оба князя приняли мученическую смерть и были первыми на Руси причислены к лику святых. Их почитают как заступников Русской земли.

Городская комиссия по наименованиям также одобрила названия еще восьми улиц, сообщается в материалах мэрии.

Как уточняется в них, в новой Москве появятся: улица Генерала Донскова, улица Русинская Роща, улица Евгения Родионова, улица Сатинская аллея, улица Колобенка, улица Михаила Кондакова, улица Анны Воиновой, улица Василия Бутурлина.

Москва предновогодняя
Праздничная иллюминация на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Праздничная иллюминация на Красной площади.
Посетительницы ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Продавцы на елочном базаре ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Елочный базар ГУМ-Ярмарки на Красной площади.
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Горожане гуляют на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Горожане гуляют на Красной площади.
Девушки фотографируются на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Светящийся новогодний шар, установленный на набережной у Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодний шар на набережной у Московского международного делового центра "Москва-Сити".
Девушка во время тестового включения световой новогодней инсталляции Музыкальный лес на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Тестовое включение световой новогодней инсталляции "Музыкальный лес" на Пушкинской площади.
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Прохожие на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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На Пушкинской площади в Москве.
Продажа сувениров на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве
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Продажа сувениров на ГУМ-Ярмарке на Красной площади.
Девочка на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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На ГУМ-Ярмарке на Красной площади.
Тестовое включение световой новогодней инсталляции Музыкальный лес на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Тестовое включение световой новогодней инсталляции "Музыкальный лес" на Пушкинской площади.
Украшение елки в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Украшение елки в Камергерском переулке.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади.
Горожане катаются на коньках на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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На ГУМ-Катке на Красной площади.
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
Тестовое включение световой новогодней инсталляции Музыкальный лес на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Тестовое включение световой новогодней инсталляции "Музыкальный лес" на Пушкинской площади.
Витрина украшенная новогодней иллюминацией на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Витрина на Тверской улице.
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