Еще на 206 улицах Москвы с 26 декабря начнут действовать платные парковки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новые зоны платной парковки появятся около торговых центров, железнодорожных станций, выходов из метро, остановок наземного транспорта. Изменение режима парковки затронет 206 улиц Москвы, нововведения вступают в силу 26 декабря.

Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей.

"На всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины… Водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения, в том числе общественному транспорту", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Новые платные парковки появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров (ТЦ Золотой Вавилон, ТЦ Город, ТЦ Каширский Двор, ТЦ Авиапарк, ТЦ Экспострой, ТЦ Гудзон, БЦ Весна, БЦ Ходынка, БЦ Тушино, БЦ Огородный, БЦ Бородино Плаза, БЦ Перовский), станций метро (Тушинская, Строгино, Крылатское, Полежаевская, Сходненская, Бутырская, Фонвизинская, Планерная, Ботанический Сад, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Измайловская, Первомайская, Перово, Люблино, Алма-Атинская, Каширская, Коломенская, Пионерская), станций МЦК (Окружная, Владыкино, Крымская, Автозаводская, Бульвар Рокоссовского, Ботанический Сад, Хорошево).

Жители смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20.00 до 8.00 и приобрести круглосуточное резидентное разрешение, стоимость которого составляет 3000 рублей в год.

Полный список улиц, вошедших в зону платных парковок, опубликован на Едином транспортном портале.