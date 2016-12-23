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Российские генетики создали методику поиска ключей для подавления ВИЧ

16:1623.12.2016
(обновлено: 16:17 23.12.2016)
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ВИЧ
© Фото: CDC/ C. Goldsmith

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Генетики из Института иммунологии и Московского университета придумали способ, который позволит быстро выделить гены и белки, которые ВИЧ использует для заражения человеческих клеток и размножения внутри них, и найти антитела, блокирующие их работу, говорится в статье, опубликованной в Journal of Immunological Methods.

"Наша работа – часть большого проекта в рамках гранта Российского научного фонда. Реализуя его мы получили наборы Т- и В-клеток иммунной системы, в каждой из которых отключен один ген. Всего таких вариантов более ста тысяч, что помогло нам определить то, насколько точно работает только что полученное антитело", — рассказывает Дмитрий Мазуров из Института иммунологии в Москве, чьи слова передает пресс-служба РНФ.

ВИЧ и многие другие вирусы, к примеру, гепатит С,  проникают в клетки человека, цепляясь за особые белковые "выступы" на их поверхности, которые иммунная система использует в качестве сигналов "свой-чужой" и для передачи различных межклеточных сигналов. Блокировка этих выростов, так называемых клеточных рецепторов, может сделать клетки "невидимыми" для вируса и тем самым защитить их от инфекции.

ВИЧ
© Фото: CDC/ C. Goldsmith
Ученые уничтожат ВИЧ, отключив гены-"предатели" в иммунных клетках

Как рассказывают ученые, поиск антител, которые могли бы цепляться только за эти рецепторы и не трогать другие белковые молекулы на поверхности иммунных клеток, критически важных для их жизнедеятельности, крайне сложная задача. Исследователям приходится перебирать тысячи и десятки тысяч вариантов таких комбинаций антител и рецепторов, прежде чем они находят нужный вариант.

Мазуров и его коллеги придумали, как можно ускорить эту задачу, используя своеобразный "метод от противного". Используя новый геномный редактор CRISPR/Cas9, "придуманный" природой для защиты от вирусов, они породили сотни тысяч версий иммунных клеток, в которых был отключен один из 19 тысяч генов, присутствующих в ДНК человека.

Эти клетки являются своеобразными "мишенями" для антител, цепляющихся за выросты на поверхности клеток. Отключение того гена или генов, на которые реагирует антитело, приведет к тому, что оно не будет "приклеиваться" к клетке, и это позволяет легко понять, насколько "точно" работает антитело и какие белки и гены оно подавляет.

ВИЧ
© Фото: CDC/ C. Goldsmith
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Используя данную технологию, российские генетики выделили антитело BF4, подавляющее работу рецепторов CD81 на поверхности Т-клеток, которые вирус HTLV-1, похожий по принципам работы на ВИЧ, использует для проникновения в иммунные клетки. Этот вирус, в отличие от ВИЧ, практически никак не проявляет себя в жизни человека, но при этом он заметно повышает шансы развития лейкоза и других сверхагрессивных видов рака,  а также ряда других болезней.

Как надеются ученые, аналогичные эксперименты с "фабриками антител", изготовленными из клеток мышей, помогут подобрать молекулу, которая будет подавлять те выросты, которые ВИЧ использует для проникновения в клетки человека, и создать лекарства на ее основе.

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Москва
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