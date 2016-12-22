В Новый год на Красную площадь можно будет попасть только по билетам

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Красная площадь в новогоднюю ночь будет закрыта для посетителей, пройти на нее можно будет только по специальным приглашениям — во время праздника на главной площади страны будут проходить съемки, сообщил РИА Новости глава московского департамента безопасности Владимир Черников.

"Да, Красная площадь будет работать по пригласительным билетам, там будет идти съемка. Перекрытие Красной площади планируется 31 декабря в 15 часов, откроется она, соответственно, 1-го числа. Точное время открытия площади пока не готов сказать", — сказал Черников РИА Новости.

Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в 2016 году вести прямую трансляцию будет телеканал "ТВ Центр". Большую часть билетов распространят через портал "Активный гражданин". В 2015 году Красная площадь также была закрыта для посетителей в новогоднюю ночь — во время праздника там проходили съемки "Голубого огонька".