В Москве запустят интерактивную карту магазинов с нелегальным алкоголем

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Интерактивная карта магазинов Москвы и Подмосковья, торгующих контрафактным алкоголем, появится в свободном доступе для интернет-пользователей уже к концу года, заявил журналистам председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков.
По его словам, приложение с картой можно будет установить на смартфон. В дальнейшем программа позволит жителям самим проставлять магазины и подсказывать их местоположение общественникам и правоохранителям, но пока только в Москве и области.
По словам президента Владимира Путина к подобным трагедиям приводят низкие акцизы на спиртосодержащие средств. В Кабмине заявили, что в ближайшее время будут приняты законопроекты об ужесточении оборота такой продукции.