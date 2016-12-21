В Москве запустят интерактивную карту магазинов с нелегальным алкоголем

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Интерактивная карта магазинов Москвы и Подмосковья, торгующих контрафактным алкоголем, появится в свободном доступе для интернет-пользователей уже к концу года, заявил журналистам председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков.

"Мы создали карту, которая позволит в режиме реального времени не только отслеживать магазины, где торгуют нелегальным спиртным или в ночное время, но и помечать новые места. Думаю, что запустим ее полноценно в течение недели. Тестовую версию мы уже использовали", — рассказал Цветков.

По его словам, приложение с картой можно будет установить на смартфон. В дальнейшем программа позволит жителям самим проставлять магазины и подсказывать их местоположение общественникам и правоохранителям, но пока только в Москве и области.

На прошлой неделе в Иркутске произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник". По последним данным, 62 человека погибли. Следователи задержали в рамках расследования 11 человек, более 100 допросили в качестве свидетелей.

По словам президента Владимира Путина к подобным трагедиям приводят низкие акцизы на спиртосодержащие средств. В Кабмине заявили, что в ближайшее время будут приняты законопроекты об ужесточении оборота такой продукции.