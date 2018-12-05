Подмосковье поделится с регионами опытом строительного проектирования

КРАСНОГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Правительство Московской области заключило соглашение с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), передает корреспондент РИА Новости с III Форум проектировщиков Подмосковья.

"Данное соглашение, прежде всего, объединение профессионального сообщества. Московская область не должна замыкаться в себе, мы должны учитывать, что мы драйвер в строительстве РФ", — сказал заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин.

По его словам, благодаря этому соглашению Подмосковье сможет эффективнее обмениваться опытом в области проектирования с другими регионами.

Предметом соглашения являются объединение и координация усилий, направленных на совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технических баз в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства и градостроительной деятельности.