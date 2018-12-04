Баки для раздельного сбора мусора появятся в Подмосковье с 15 декабря

КРАСНОГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Контейнеры для раздельного сбора мусора начнут устанавливать во всех муниципалитах Московской области с 15 декабря, сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.
В Московской области внедрят систему раздельного сбора мусора с 1 января 2019 года. В некоторых подмосковных городах уже состоялся переход на раздельный сбор мусора.
Синие контейнеры с рисунком бутылки — для сбора сухих отходов, а серые с изображением банана — для мокрых отходов. Цвет мусорных контейнеров был выбран путем голосования на портале "Добродел".