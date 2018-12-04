Баки для раздельного сбора мусора появятся в Подмосковье с 15 декабря

КРАСНОГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Контейнеры для раздельного сбора мусора начнут устанавливать во всех муниципалитах Московской области с 15 декабря, сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

"Уже по целому ряду районов осуществлено взаимодействие с управляющими компаниями. Начали поставлять контейнеры на ответственное хранение сейчас. Мы не хотим это делать в ночь с 31 декабря на 1 января. У нас есть четкий план установки контейнеров начиная с 15 декабря, сегодня уже эту работу начали", — подчеркнул министр.

В Московской области внедрят систему раздельного сбора мусора с 1 января 2019 года. В некоторых подмосковных городах уже состоялся переход на раздельный сбор мусора.

Синие контейнеры с рисунком бутылки — для сбора сухих отходов, а серые с изображением банана — для мокрых отходов. Цвет мусорных контейнеров был выбран путем голосования на портале "Добродел".