Всероссийский правовой диктант состоится в Московской области

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Московская область станет площадкой для проведения Всероссийского правового диктанта, принять участие в котором сможет любой желающий в возрасте от 14 лет, говорится в пресс-релизе министерства образования региона.

"Диктант проходит в два этапа: первый состоится в режиме онлайн на официальном портале, второй этап — очное написание диктанта на официальных площадках. Итоги будут озвучены чуть позже — 11 декабря", — цитирует пресс-служба слова министра Ольги Забраловой.

Сообщается, что диктант приурочен к празднованию 25-летия принятия конституции Российской Федерации. Само задание будет в виде теста из 30 вопросов, на его прохождение дается 60 минут.