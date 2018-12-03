В Подмосковье 16 декабря срубят столетнюю ель для Кремля

Новогодняя елка на Соборной площади Кремля в Москве. Архивное фото

Новогодняя елка на Соборной площади Кремля в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю ель, которую установят на Соборной площади Московского Кремля, срубят 16 декабря в Щелковском муниципальном районе Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Возраст дерева — 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Московский Кремль ель будет доставлена на специальном автопоезде 18 декабря.

Также в ходе церемонии состоится театрализованное представление и новогодняя ярмарка. Кроме того, ель будет освящена представителем Русской православной церкви.