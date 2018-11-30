Около 82 тысячи поездок на подмосковных автобусах оплачивают картами

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ежедневно порядка 82 тысяч билетов на подмосковных автобусах покупают по банковским картам, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В ноябре число транзакций повысилось на 11,5%. Увеличение количества транзакций продолжается с марта, когда запустили новый сервис", — отметил Святослав Иванов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С помощью безналичной оплаты размер скидки достигает 30%, то есть одна поездка обходится пассажиру в 32,92 рубля вместо 48 рублей по безналичной оплате.

По словам генерального директора "Мострансавто" Владислава Мурашова, подобный способ расчета выгоден еще и тем, что транзакция происходит мгновенно, а посадка в автобусы осуществляется быстрее.

Кроме того, сэкономить на покупке билетов в подмосковных автобусах можно, расплачиваясь картой "Стрелка". С помощью нее стоимость проезда можно уменьшить на 30%.