Подмосковье изучит опыт развития курорта Куршевель

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московскую область по приглашению французского региона Овернь-Рона-Альпы, где расположен знаменитый горнолыжный курорт Куршевель, примет участие в международной выставке Worldwide Hospitality & Food Service Event 2019 (Sirha), говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Туризм наряду с сельским хозяйством может быть одним из основных направлений нашего сотрудничества с Францией. У нас на настоящий момент около 15 миллионов туристов, которые ежегодно посещают Московскую область, из них около двух миллионов — иностранцы, и мы рассчитываем на увеличение этого потока. А успехи в развитии туристического направления, курорта Куршевель, известны далеко за пределами Франции", — цитирует пресс-служба слова зампредседателя регионального правительства Денис Буцаев в ходе беседы с французской стороной.

Международная выставка гостеприимства и общественного питания Worldwide Hospitality & Food Service Event (Sirha) пройдет с 26 по 30 января во французском Лионе. Выставочная площадь мероприятия составит 130 тысяч квадратных метров.