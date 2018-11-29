В Дубне открыли мост через Волгу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мост через реку Волгу открыли в подмосковной Дубне. В церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".

Общая протяженность мостового перехода составила 2 километра, количество полос — четыре. По оценкам специалистов, пропускная способность сооружения составит до 25 тысяч автомобилей в сутки.

"Большие средства инвестированы в Дубну. И еще раз хочется сказать, что без поддержки президента, правительства Российской Федерации этот объект не мог бы быть реализован, мы не вытянули бы просто. Но сегодня, слава богу, все завершено. Строители профессионально отнеслись к этому проекту и сдали объект раньше срока. Радостное, приятное событие. Весь город верил, что рано или поздно мост будет. Спасибо всем, кто участвовал", — сказал Андрей Воробьев.

В торжественном мероприятии также принял участие полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Он выразил надежду, что сооружение станет новым символом Подмосковья.

Планы построить мост через Волгу в подмосковной Дубне существовали уже около 50 лет.

Строительство было выполнено в рамках госпрограммы Подмосковья "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" по поручению президента РФ. Всего на строительство потрачено 8,75 миллиарда рублей, средства были выделены из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Строительство моста финансировалось федеральными деньгами, в том числе средствами из государственной системы "Платон".