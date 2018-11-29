Выборы в молодежный парламент МО: зарегистрировано более тысячи кандидатов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На выборы в молодежные парламенты МО зарегистрировалось более тысячи кандидатов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Молодежной избирательной комиссии Московской области Дарью Косову.

"Впервые на территории Московской области проходит единый день голосования в молодежные парламенты при советах депутатов муниципальных образований Московской области. Сегодня проходят выборы в 53 муниципальных образованиях. У нас на выборах зарегистрировано более тысячи кандидатов", — сообщила Дарья Косова.

Как отметил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков, в Подмосковье одна из самых массовых молодежных электорально активных структур.

"Это структура, которая входит в систему молодежных избирательных комиссий. По нашим оценкам, численность молодежи, которая на постоянной основе участвует в работе молодежных избирательных комиссий, достигает 2 тысяч человек", — сказал Максим Лесков.