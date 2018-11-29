Работу в Подмосковье в 2018 году нашли 390 терапевтов и педиатров

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. 261 участковый терапевт и 129 участковых педиатров пришли на работу в медучреждения Подмосковья в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Всего в этом году для работы в Московской области планируется привлечь 400 участковых терапевтов и педиатров, уточнил министр.

"Привлечение квалифицированных специалистов для работы в Подмосковье является первостепенной задачей. Для нас важно сделать так, чтобы жители области были обеспечены в полной мере качественной медицинской помощью специалистов первичного звена. Например, с января по октябрь текущего года в учреждения здравоохранения Балашихи пришли работать 26 участковых врачей-терапевтов и педиатров, Королева — 25, Щелкова — 14, Мытищ — 12", — сказал Дмитрий Матвеев.

Всего в подмосковной системе здравоохранения на данный момент работают 2,9 тысячи врачей-терапевтов, в том числе участковых терапевтов — 1,8 тысячи, а также 2,3 тысячи врачей-педиатров, из них участковых — 1,3 тысячи.

Также Дмитрий Матвеев напомнил, что с апреля 2018 года в регионе введена так называемая губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей для участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики.